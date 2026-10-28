Tasfiye edilen fonlarda kim, ne kadar alabilecek? İşte 10 soruda ödeme takvimi…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, pay sahiplerine ara ödeme yapılacak, ödemelere öncelikle para piyasası fonlarından başlanacak. Fon pay sahiplerine yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı ile 1 milyon TL'lik üst sınır dikkate alınacak. Ara ödeme miktarı, bu iki tutardan yüksek olanı aşamayacak.
Dağıtılabilir nakdin, ara ödemelerin tamamını karşılamaya yetmemesi hâlinde ise yatırımcı başına hesaplanan net yatırım tutarı, ilgili fon için belirlenen hesaplama tarihi itibarıyla geçerli tutar ve 1 milyon TL'lik üst sınır arasından en düşük olan esas alınacak. Fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin, hesaplanan ara ödeme tutarlarını karşılamaya yeterli olması hâlinde ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek.
SPK; piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu, kamuoyuna açıklanmamış bilgi elde ettiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik işlemi yaptığı tespit edilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacağını bildirdi. İşte 10 soruda ödeme takvimi…
Hangi yatırım fonları tasfiye kapsamında?
Kurulun 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. ve Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları.
Tasfiye süreci hangi kuruluşlar tarafından yürütülecek?
Tasfiye süreci, SPK koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve finansal kuruluşların iş birliğiyle yürütülecektir. Pusula Portföy Yönetimi ve Atlas Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesini Ziraat Bankası, Tera Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesini ise İş Bankası yürütecek.
Ara ödemelerde öncelik hangi fonlarda olacak?
Ara ödemelere öncelikli olarak ünvanında "para piyasası" ibareleri yer alan yatırım fonlarından başlanacak.
Ara ödemede endeksleme olacak mı ve en yüksek ne kadar ödeme yapılacak?
Fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve/veya 1 milyon TL'yi aşamayacak.
Hesaplanan dağıtılabilir nakit, net yatırım tutarını ve/veya ara ödeme tutarının tamamını karşılamazsa ödeme nasıl olacak?
"Net yatırım tutarı", "para piyasası fonları için tasfiye kararı tarihi olan 17.09.2026 tarihinden önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarı", "diğer fonlar için ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutar", "1 milyon TL ara ödeme tavanı" büyüklüklerinden en düşük olanını geçmemek üzere fon katılma payı sahiplerine ara ödeme yapılacak.
Bütün yatırımcılara aynı tutarda mı ödeme yapılacak?
Her yatırımcının ara ödeme tutarı, ilgili hesaplamalar ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde belirlenecektir. Fonun dağıtılabilir nakdinin tüm ara ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yetmemesi halinde, mevcut kaynakların daha fazla sayıda yatırımcıya ulaşmasını sağlamak amacıyla farklı dağıtım yöntemleri uygulanabilecek. Bu kapsamda, fon bazında yatırımcıların ara ödeme tutarları dikkate alınarak ödeme sırası oluşturulabilecek veya mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenebilecek. Bu yöntemin uygulanması SPK'nın onayına tabi olacak.
Hangi durumda ara ödeme nihai ödeme olacak?
Tasfiye kapsamındaki fonlarından herhangi birinin malvarlığının nakde çevrilmesi sonucunda elde edilen dağıtılabilir nakdin, tasfiye kararından bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ile ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olması halinde, fon pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılacak.
Ara ödeme yapılırken yatırımcıların fon katılma payları iade edilecek mi?
Ara ödemeler, yatırımcıların katılma payları iade alınmaksızın gerçekleştirilecek. Katılma paylarının iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.
Tasfiyede ve ara ödemede kimlere ödeme yapılmayacak?
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 veya 107'nci maddelerinde düzenlenen fiillerin tasfiye kapsamındaki fonlar tarafından ya da bu fonlarla birlikte hareket edilerek veya fonların iştirakiyle işlenmesi halinde, söz konusu fiilleri işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen ve MKK tarafından tasfiye ile görevli kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
Genel hisse iade hesaplarına aktarılan tutarların tasfiye kapsamındaki fonlara dağıtımı nasıl olacak?
Öncelikle ara ödeme yükümlülükleri bakımından karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında bulunan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonları önceliklendirilecek.
TASFİYE SÜRECİNİ SPK DENETLEYECEK
Tasfiyesine karar verilen fonlara dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, fon varlıklarının nakde çevrilmesi sonucunda elde edilen tutarın, yatırımcıların tasfiye kararından bir önceki gün sonundaki fon birim pay fiyatı üzerinden hesaplanan toplam alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde, yatırımcıların net yatırım tutarları hesaplanacak. Bu hesaplamada, fona yapılan nakit girişleri ve fondan gerçekleştirilen nakit çıkışlarına, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması, ilgili süreler dikkate alınarak uygulanacak. SPK tarafından belirlenen fonlarda, yatırımcıların nihai tasfiye alacaklarından mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutar kadar, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.
Ara ödeme tutarının belirlenmesinde net yatırım tutarının endeksleme uygulanmamış kısmı esas alınacak. Para piyasası fonları dışındaki fonlarda yapılacak ara ödeme, ilgili yatırımcının hesabında bulunan katılma paylarının bir önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan toplam değerini aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin ödemelerin tamamını karşılamaması halinde SPK, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının yararlanabilmesi amacıyla net yatırım tutarı en düşük yatırımcıdan başlanarak ödeme yapılmasına veya bütün yatırımcılar için asgari bir ara ödeme tutarı belirlenmesine karar verebilecek.
Hiçbir yatırımcıya net yatırım tutarını, hesaplanan hak ve alacaklarını ya da 1 milyon TL'lik ara ödeme sınırını aşan ödeme yapılamayacak. Ara ödeme yapılması sırasında yatırımcıların fon katılma payları iade edilmeyecek. Katılma paylarının iadesi nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek. Daha önce yapılan ara ödemeler de yatırımcıların nihai alacaklarından düşülecek. Kanuna göre, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek. Fon varlıklarının tespiti, değerlemesi, nakde çevrilmesi, yatırımcıların hak sahipliğinin belirlenmesi, ara ve nihai ödemeler ile dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları SPK belirleyecek.