Tasfiye edilen fonlarda kim, ne kadar alabilecek? İşte 10 soruda ödeme takvimi…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, pay sahiplerine ara ödeme yapılacak, ödemelere öncelikle para piyasası fonlarından başlanacak. Fon pay sahiplerine yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı ile 1 milyon TL'lik üst sınır dikkate alınacak. Ara ödeme miktarı, bu iki tutardan yüksek olanı aşamayacak.

Dağıtılabilir nakdin, ara ödemelerin tamamını karşılamaya yetmemesi hâlinde ise yatırımcı başına hesaplanan net yatırım tutarı, ilgili fon için belirlenen hesaplama tarihi itibarıyla geçerli tutar ve 1 milyon TL'lik üst sınır arasından en düşük olan esas alınacak. Fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin, hesaplanan ara ödeme tutarlarını karşılamaya yeterli olması hâlinde ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek.

SPK; piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu, kamuoyuna açıklanmamış bilgi elde ettiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik işlemi yaptığı tespit edilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacağını bildirdi. İşte 10 soruda ödeme takvimi…