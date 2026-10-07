Tasfiye kanunu Meclis’e geliyor

AK Parti, fon mağduru yaklaşık 455 bin vatandaşın paralarını kısa sürede alabilmeleri için harekete geçiyor. Genel Kurul'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Genel Kurul'a bugün (Çarşamba) gelecek ve bizlere bilgi verecek. Malumunuz, koordinasyon kurulu oluşturuldu. Yargısal süreçler devam ediyor. 350 bin civarında vatandaşımızın bu konudaki mağduriyeti 1 milyon TL'nin altında. İnsanlarımızın mağduriyetinin, özellikle küçük yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
'ın, TBMM Genel Kurulu
'na bugün bilgi vermesi, AK Partinin de bu konuda kanun teklifini cuma günü vermesi bekleniyor. AK Parti milletvekilleri ise, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı. AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler
başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu. Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı. Teklifle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklif 10 maddeden oluşacak. Teklife göre, yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor.
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Mete Efendioğlu - Editör