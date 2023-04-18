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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Taşınmazda yapılandırmaya 48 ay taksit imkânı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Taşınmazda yapılandırmaya 48 ay taksit imkânı
Milyonlarca vatandaşın primden vergiye kadar birçok başlıkta devlet alacaklarına yapılandırma fırsatı sağlayan düzenleme ile taşınmazlarla ilgili borcu olanlara da büyük fırsat sunuluyor. Milli Emlak Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle kesin izin, arazi izni, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek. Borçların asıllarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Alacaklar, peşin veya 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim uygulanacak.
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Taşınmazda yapılandırmaya 48 ay taksit imkânı
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