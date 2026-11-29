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Türkiye'de taşkın riskinin azaltılması amacıyla 25 havzada taşkın yönetim planı tamamlandı. Taşkın tehlikesi ve risk haritaları ile tahliye planları kapsamında 30 binin üzerinde harita hazırlanırken riskin asgari seviyeye indirilmesi için 7 bin 896 tedbir belirlendi. Tedbirlerin hayata geçirilmesiyle 855 milyar liralık potansiyel ekonomik zararın önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca taşkın sırasında vatandaşların güvenli bölgelere ulaşmasını sağlamak amacıyla tahliye haritaları da hazırlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar 30 binin üzerinde taşkın haritası ve tahliye planı hazırlandı.