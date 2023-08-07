Tatlıpınar Enerji halka arz oluyor

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun enerji yatırımlarını bünyesinde toplayan Tatlıpınar Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz için onay aldı. 10-11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan şirket, "TATEN" koduyla Borsa İstanbul'un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım tarafından gerçekleştirilecek. Tatlıpınar Enerji'nin halka arz olmasıyla yepyeni bir sürecin başlayacağını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ, "Grup olarak, başta rüzgâr santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne 550 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Yenilenebilir enerji santrallerine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.