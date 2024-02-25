TAV Havalimanları 2024’te 100 milyon yolcuyu ağırlayacak

2023'te hedeflerinin ötesinde büyüyen TAV Havalimanları beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket, 2024'te 100-110 milyon yolcu ve 430-490 milyon euro FAVÖK bekliyor. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "Bu yıl Almatı'da, önümüzdeki yıl da Antalya ve Ankara'da yeni yatırımları devreye alacağız. Havacılığın küresel ölçekte büyümesinden pay almak için doğru konumdayız" dedi. TAV Havalimanları, 2023'te yüzde 22 artışla 96 milyon yolcuya hizmet verdi. Sekiz ülkede 15 havalimanı işleten şirketin cirosu da yüzde 25 artarak 1.3 milyar euroya ulaştı. Kaptan, "Zorluklara ve risklere karşın başarılı bir yılı geride bıraktık. Türkiye'de ve yurtdışında işlettiğimiz neredeyse tüm havalimanlarımızda 2023'te yolcu trafiği çift haneli arttı. Özellikle dış hat yolcumuz yüzde 25 artarak 63 milyona ulaştı" diye konuştu.