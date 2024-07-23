TAV Havalimanları ilk altı ayda 46 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları, yılın ilk altı ayında 81 milyon Euro net kar elde etti. Şirketin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 732 milyon Euro'ya ulaştı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan "2024'ün ilk yarısını geçen seneye göre dış hatta yüzde 20, toplamda da yüzde 17 yolcu büyümesiyle kapadık. Daha kısa geçen bir kış sezonu ve havalimanlarımızı kullanan havayolu şirketlerinin filo genişletme stratejileri büyümemizi destekledi.Faaliyetlerimiz açısından oldukça kuvvetli geçen bu dönemi kusursuz finansal sonuçlarla da taçlandırmayı başardık. Ciro yüzde 31 artarak 732 milyon avroya, FAVÖK de yüzde 47 artarak 215 milyon Euro'ya ulaştı. İlk yarıda elde ettiğimiz 81 milyon Euro büyüklüğündeki net kâr, TAV Havalimanları'nın tarihindeki en yüksek yarıyıl kar rakamını elde ettiğimiz 2018'in sadece yüzde 13 altında gerçekleşti. Son üç senede yapmış olduğumuz yatırımların sonuçlarını almaya başladık" dedi.

Kaptan, "Söz verdiğimiz gibi Almatı Havalimanı yeni dış hatlar terminalini 1 Haziran'da açtık. Açılıştan bir gün önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yeni terminal binamızı ziyaret etti. Yeni terminalde yolcu memnuniyeti ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik servislerimizi ve teknolojileri kullanıyoruz. Yeni terminal binamız çevre üzerindeki etkilerini en aza indirerek Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) sertifikasını da aldı. Sektör tecrübemizi ve küresel paydaş ağımızı kullanarak Kazakistan'ın havayolu bağlantılarını geliştirdik, yeni iş imkanları yarattık ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunduk. Üç yıl gibi kısa bir sürede Almatı'nın havayolu bağlantılarını neredeyse iki katına ulaştırdık. Havalimanına hizmet eden havayolu sayısını yolcu trafiği için 24'ten 37'ye, kargo için de dokuzdan 16'ya çıkardık. Kazakistan'ın milli havayolu şirketi Air Astana ve düşük maliyetli markası FlyAristan tarafından açıklanan çarpıcı filo büyütme planlarını desteklerken havalimanına yeni havayolu şirketleri ve yeni destinasyonlar eklemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaptan, "Devam eden diğer büyük yatırımlarımız olan Antalya ve Ankara da takvime uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde bitirmeyi planladığımız Antalya yatırımı yüzde 84 oranında, 2025'in son çeyreğine planladığımız Ankara da yüzde 58 oranında tamamlandı. Antalya'da yüzde 14, Ankara'da da yüzde 30 oranında gerçekleşen dış hat yolcu büyümesi bu yatırımların zamanında tamamlanmasını önemli bir ihtiyaç haline getiriyor. Haziran ayında Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın 10 yıllık işletme ve bakım hizmeti ihalesine teklif verdik. Yatırım gerektirmeyecek olan bu ihaleyi kazanmamız halinde TAV Havalimanları kalitesini Kuveyt'e de götürebilecek olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Yılbaşından bu yana lira bazında yüzde 169 ve dolar bazında yüzde 144 getirisiyle TAV Havalimanları, BIST 100 içinde performansı en yüksek hisse oldu ve piyasa değerimiz 3,19 milyar dolara çıktı. Tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza TAV Havalimanları'na olan değerli katkıları ve Şirketimize olan sarsılmaz destekleri için en içten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.