TAV yılın ilk yarısında 29,9 milyon yolcuya hizmet verdi

Coğrafi olarak dengeli havalimanları portföyleri sayesinde 2022'nin ilk yarısında küresel trafik toparlanma eğrisinin üzerinde kalmaya devam ettiklerini bildiren Kaptan, şöyle devam etti:

"Büyüme odaklı bir şirket olarak, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve BDT ülkeleri gibi hedef bölgelerimizde ortaya çıkan yeni fırsatları her zaman yakından takip ediyoruz. Kârlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatları oluştuğunda portföyümüze yeni havalimanları eklemeye devam etmek istiyoruz. Güçlü yolcu toparlanması ve Almatı'nın katkısıyla ikinci çeyrekte pandemi öncesi kârlılık seviyemizi aşmayı başardık.

2019 yılının ikinci çeyreğine kıyasla ikinci çeyrek ciromuz yüzde 39, FAVÖK yüzde 21 ve net kârımız yüzde 40 oranında arttı. Bu performansla ilk yarıyı 412 milyon avro ciro, 129 milyon avro FAVÖK ve 31 milyon avro net kâr ile tamamladık. Jeopolitik zorunluluklardan kaynaklanan trafik artışı nedeniyle Almatı göz alıcı derecede iyi bir çeyrek geçirdi ve son derece kuvvetli gelen konsolide sonuçlarımızda önemli bir payı oldu. Bununla birlikte önümüzdeki çeyreklerde Almatı'dan daha normale yakın bir finansal performans bekliyoruz."

"ANTALYA HAVALİMANI'NDA DA KAPASİTE ARTIRIM YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Serkan Kaptan, yıl boyunca, Rus trafiğinin önemli ölçüde iyileştiği ve en son haftalık toparlanma seviyesi itibarıyla TAV için 2019'a kıyasla yüzde 49 ve Antalya için de yüzde 55 seviyesine kadar çıktığını bildirdi.

Rusya ve Ukrayna kaynaklı trafik kaybının kısmen İngiltere, Almanya, Polonya, Kazakistan, İsrail ve Avrupa'nın geri kalanından gelen çok güçlü trafik tarafından telafi edildiğini belirten Kaptan, bu gelişmelerle birlikte Antalya'da aylık dış hat yolcusunun Haziran'da 2019'un yüzde 80'ine ulaştığı bilgisini paylaştı.