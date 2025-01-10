TAV’dan Almatı’ya 300 milyon euroluk yatırım

Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan TAV Havalimanları, yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, önümüzdeki 3-4 yıl içinde Kazakistan Almatı'ya 150-300 milyon eurluk yatırım planını açıkladı. in vizyonuyla doğan TAV Havalimanları, 2007'de halka açılarak ve ilk 10'da 10 havalimanından oluşan bir portföy oluşturarak büyüdü. 2012'den bu yana ana hissedarımız Groupe ADP ile dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformunun bir parçası olarak yola devam ediyor" dedi. Son üç yılda 2.5 milyar euroya yatırım programını hayata geçirdiklerini anlatan Kaptan, "Bu program kapsamında Almatı'daki yeni terminali 2024'te açtık. Antalya ve Ankara'daki yatırımlarımızı da bu yılın ilk yarısında tamamlayacağız. Önümüzdeki 3-4 yılda Almatı'da 150 ila 300 milyon euro yeni yatırım yapacağız. Karadağ ve Kuveyt'te devam eden ihalelerin yanı sıra fırsatları da değerlendiriyoruz" diye konuştu.