TAV’ın 3 havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi

TAV Havalimanları'nın işlettiği Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb havalimanları, "Havalimanı Hizmet Kalitesi-Airport Service Quality ASQ" programı kapsamında kendi kategorilerinde "En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 havalimanı, aynı zamanda bu yıl tanıtılan özel kategorilerde de ödüllendirildi.

Üsküp Havalimanı, "Avrupa'nın En Temiz Havalimanı" seçilirken, Zagreb ve Üsküp "En Özel Personele Sahip Havalimanı" ve "En Kolay Havalimanı Yolculuğu" kategorilerinde ödüllerini aldı.

Ankara Esenboğa ve Üsküp havalimanları, "Avrupa'nın En Keyifli Havalimanları" arasında gösterildi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, 4-7 Eylül 2023'te Güney Kore'nin Incheon kentinde gerçekleşecek ACI Customer Experience Global Summit kapsamında düzenlenecek törende sahiplerine teslim edilecek.

ACI World tarafından oluşturulan ASQ programı; yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor.

"GEÇTİĞİMİZ YIL HAVALİMANLARIMIZDA TOPLAM 78,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 8 ülkede işlettikleri 15 havalimanında yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl havalimanlarımızda toplam 78,5 milyon yolcuya hizmet verdik. Doğrudan yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen bu ödülleri kazanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."