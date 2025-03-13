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Giriş Tarihi: 13.3.2025 10:28 Son Güncelleme: 13.3.2025 10:28

Tavuk eti üretimi yıllık bazda artış gösterdi

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 233 bin 223 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,1 azalışla 1 milyar 652 milyon 615 bin adede geriledi.

AA
Tavuk eti üretimi yıllık bazda artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.  Açıklanan verilere göre, ocakta 233 bin 223 ton tavuk eti üretildi. Bu üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 artarken bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 geriledi. Bu dönemde 1 milyar 652 milyon 615 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 11,8 artışla 123 milyon 747 bin olarak kayıtlara geçti.

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Tavuk eti üretimi yıllık bazda artış gösterdi
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