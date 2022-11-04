’TAYFUN’un yanına CENK ve GEZGİN de geliyor: Yunanistan’ın uykularını kaçıracak

YENİ FÜZELER, YENİ KABİLİYETLER

Türk savunma sanayisinde son dönemde gündeme gelen Gezgin, Tayfun ve Cenk füze sistemlerine ilişkin soru üzerine İsmail Demir, şunları kaydetti:

"Belirli teknolojilerde yola çıktığımızda, dünyada mevcut ürünler ve teknolojilerin ortaya çıkardığı kabiliyetler var. Bu kabiliyetleri kendi bünyemizde de edinmek üzere faaliyetlerde bulunuyoruz. Yolculukta da kilometre taşları ortaya çıkıyor. Bu da öyle oldu. Muhtelif menzil ve kabiliyetlerde çeşitli füzelerimiz vardı, havadan yere, yerden yere, denizden denize gibi. Onların menzil, kabiliyet, elektronik harbe karşı koyma, farklı faydalı yük, fırlatma sistemleri gibi çeşitli modelleri devam ediyor. Roket ve füze sistemleri söz konusu olduğunda 3 çeşit roket motoruna da çalışıyoruz demiştik, katı, sıvı, hibrit yakıtlı. Onların da tabi uygulamaları ortaya çıkıyor olacak. O açıdan gerek jet motorlu seyir füzeleri olsun gerekse katı, sıvı, hibrit yakıtlı uygulamalar ortaya çıkıyor olacak. Gerek jet motorlu seyir füzeleri olsun gerek katı, sıvı ve hibrit yakıtlılar olsun belirli yerlere uygulanacak. Bu uygulamaların hepsi kendi başına, kendi adıyla bir ürün anlamına gelecek. Onların çeşitli adlarla duyurusunu yapıyor olacağız. Bahsettiğiniz isimlerle ilgili özellikleri de zamanı gelince, ürün süreci devam ediyor, testler yapılıp ortaya çıktığında da daha detaylı olarak görebileceksiniz."