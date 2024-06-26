TB3 SİHA en yükseğe ulaştı! Yerli motorla kritik eşik aşıldı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci devam ediyor. Milli SİHA Bayraktar TB3, Keşan'da başarıyla gerçekleştirilen yüksek irtifa sistem tanımlama ve performans testinde yerli motor ile 36 bin 310 feet irtifaya çıktı.

İlk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023'te yaptıktan sonra çeşitli irtifalarda sistem tanımlama ve performans testlerini başarıyla sürdüren milli SİHA, başarısını bir adım daha ileriye götürerek kendisine ait en yüksek irtifaya çıktı.