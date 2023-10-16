TBB Başkanı Çakar: Yatırımcılar gelişmeleri olumlu değerlendiriyor

Türkiye Bankalar Birliği açıklamasına göre, TBB Başkanı Alpaslan Çakar, IMF ve Dünya Bankası'nın 11-14 Ekim tarihlerinde Marakeş'te düzenlenen yıllık toplantılarda temaslarda bulundu. Çakar, toplantı kapsamında, TBB tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen geleneksel resepsiyona da ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser, Uluslararası Finans Enstitüsü İcra Direktörü Timothy Adams ile uluslararası bankalar ve diğer finansal kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açıklamada, toplantılara ve yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmesine yer verilen Çakar, "IMF-Dünya Bankası toplantılarının 50 yıl aradan sonra bir Afrika ülkesinde yapılması önemli bir mesaj oldu. Afrika'da dünya nüfusunun yüzde 18'i yaşıyor. Dünya gelirinden ise yüzde 3 düzeyinde pay alıyor. Kişi başına düşen ortalama geliri yaklaşık 3 bin dolar düzeyinde. Dünyanın en genç ve en hızlı büyüyen nüfusuna sahip bu kıtanın kalkınması için yapılacaklar gündemde önemli bir yer buldu." değerlendirmesini yaptı.

Çakar, gündemdeki küresel konuların enflasyon ile mücadelenin seyrinin, büyümenin ve ticaretin sürdürülmesinin, yüksek borçluluk düzeyinin, artan korumacılığın, çok kutuplu yapıya doğru gidişin neden olduğu muhtemel gerginliklerin yönetilmesinin, jeopolitik risklerin, iklim ve çevre dönüşümünün, dijital gelişmelerin, uluslararası işbirliğinin arttırılmasının olduğunu kaydetti.

Bankalar ve uluslararası yatırımcılarla yapılan ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler hakkında bilgi verildiğini ve işbirliklerinin konuşulduğunu vurgulayan Çakar, yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelinin farkında olduğunu, gelişmeleri çok yakından izlediğini ve olumlu değerlendirdiğini kaydetti.

Çakar, "Heyetimize gösterilen ilgiden, yatırım ve birlikte iş yapma tercihlerindeki pozitif yaklaşımı görmekten çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.