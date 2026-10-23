TBMM, Fon Yasasını kabul etti: Ödemeler başlayacak

TBMM Genel Kurulu, tasfiye kararı alınan fonlarda yatırımı bulunan 455 bin 758 yatırımcıyı yakından ilgilendiren yasayı kabul etti. Genel Kurul'da dün yapılan toplantısında, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Genel Kurul'da kabul edilen düzenleme şu değişiklikleri içeriyor:

17 EYLÜL'DE TASFİYE: Düzenleme ile 17 Eylül 2026 tarihli kararlarla tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarının, şeffaf ve etkin şekilde tasfiyesi, kayıp ve zararının sorumlulardan tahsili ve geri kazanılan değerlerin fon pay sahiplerine ödenmesi amaçlanıyor.

FON VARLIKLARI: Fon varlıklarının tasfiyesinin en yüksek değerlerden gerçekleştirilmesi esas alınacak. Tasfiyenin tamamlanmasından sonra tahsil edilen tutarlar, mükerrer ödemeye yol açmayacak şekilde geri kazanım hesabına aktarılacak.

HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ: Fon pay sahipliği; tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları ile mutabakat sağlanmak suretiyle fon ve hesap bazında tespit edilecek.

BLOKE OLANLAR DA KAPSAMDA: Tasfiyeye konu fonlara ilişkin olarak 17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmakla birlikte; ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedenleriyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından katılma payları bloke edilmiş olanlar, fon pay sahibi sıfatıyla düzenlemedeki tasfiye hükümlerine tabi olacak.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ÖDEME: Kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.

KÜÇÜK YATIRIMCIDAN BAŞLANACAK: Fon da yeterli kaynak bulunmaması halinde ödemelere en küçük yatırımdan başlanacak.

YÜKSEK GELİR ELDE EDENLER İÇİN HESAP: Fonlardan yüksek gelir elde edenlerin bu kazançları, ilan edilen hesaplara isteğe bağlı olarak iade edilebilecek.

ŞAHSİ SORUMLULUK: Fonun zarara veya kayba uğratılmasında sorumluluğu Kurulca belirlenen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kişilerle birlikte hareket ettiği tespit edilenler şahsen sorumlu olacak. Bu kişilerin görevlerinden ayrılmış olmaları; görev yaptıkları veya yönetim ya da kontrolü ellerinde bulundurdukları dönemde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak. Sorumluların mal varlıklarına el konulabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör