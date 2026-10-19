TBMM’de 2027 bütçe görüşmeleri başlıyor

TBMM bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor. Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin, fon payı sahiplerine yapılacak ödemeler nedeniyle, görüşülmekte olan Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin önüne alınarak Genel Kurul'da görüşülmesi de planlanıyor. Teklifle, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek. Kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.

YILMAZ SUNUŞ YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunuş yapacak. Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.