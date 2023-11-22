Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TBMM 250 personel istihdam edecek
Giriş Tarihi: 22.11.2023 10:19 Son Güncelleme: 22.11.2023 10:21

TBMM 250 personel istihdam edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi sürekli işçi statüsünde 250 personel istihdam edilecek. İstihdam edilecek personel noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

AA
TBMM 250 personel istihdam edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi personel ihtiyacını karşılamak üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı yapılacak.

Sürekli işçi kadrolarına müracaat etmek isteyen adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından bugünden itibaren alınmaya başlanacak, başvuru süreci 27 Kasım'da sona erecek.

Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM 250 personel istihdam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA