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Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:15 Son Güncelleme: 15.10.2026 09:17

TBMM’de bütçe maratonu başlıyor! Takvim belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ‘2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ ile ‘2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ne ilişkin takvim belli oldu. Bütçeye ilişkin kanun teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 16 Ekim Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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DHA Ekonomi
TBMM’de bütçe maratonu başlıyor! Takvim belli oldu
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2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi için TBMM'de izlenecek takvim belli oldu. Bütçe teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ekim Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumla bütçe görüşmeleri başlayacak. Sunumun ardından komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

BAKANLIKLARIN BÜTÇELERİ KASIM AYINDA GÖRÜŞÜLECEK

Aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler için toplanacak. Bakanlıklar ile kamu kurumlarının bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.

Bütçe takvimine göre görüşmelerin tarihleri şöyle:

  • 28 Ekim Çarşamba: TBMM
  • 2 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • 3 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı
  • 4 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • 5 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • 6 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı
  • 9 Kasım Pazartesi: Adalet Bakanlığı
  • 10 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı
  • 11 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • 12 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı
  • 16 Kasım Pazartesi: Sağlık Bakanlığı
  • 17 Kasım Salı: İçişleri Bakanlığı
  • 18 Kasım Çarşamba: Milli Savunma Bakanlığı
  • 19 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı
  • 23 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • 24 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • 25 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı
  • 26 Kasım Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • 27 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı ile Bütçe Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ GENEL KURUL'DA DEVAM EDECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından bütçe teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'daki görüşmelerin ara verilmeksizin tamamlanması planlanıyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TBMM #CEVDET YILMAZ

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TBMM’de bütçe maratonu başlıyor! Takvim belli oldu
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