Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCDD, deprem bölgesindeki depremzedelerin tahliyesini ücretsiz yapacak
Giriş Tarihi: 12.2.2023 15:13

TCDD, deprem bölgesindeki depremzedelerin tahliyesini ücretsiz yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası depremzedelerin diğer bölgelere tahliyesinin ücretsiz olacağını duyurdu.

İHA
TCDD, deprem bölgesindeki depremzedelerin tahliyesini ücretsiz yapacak

Depremin ilk gününden itibaren gönüllülerin ve depremzedelerin ulaşımına trenlerle destek olunuyor. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), deprem bölgesinden diğer bölgelere depremzedelerin ücretsiz şekilde tahliye edileceğini duyurdu.

TCDD'den yapılan paylaşımda, "Depremzede vatandaşlarımızın depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleri ile aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz olarak seyahatleri sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TCDD, deprem bölgesindeki depremzedelerin tahliyesini ücretsiz yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA