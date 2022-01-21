TCDD kış çalışmaları kapsamında kriz masası oluşturdu!

Alınan bilgiye göre, ülke genelinde etkili olacağı tahmin edilen şiddetli kar yağışı nedeniyle demir yolu taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmaması için alarma geçildi.

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, kriz masasının oluşturulduğu 8 bölge müdürüyle video konferans gerçekleştirdi. Toplantıda, şiddetli kar yağışında ekiplerin çalışma stratejilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Yolcu ve yük trenleri ile özellikle ihracat trenlerinin zorlu hava koşullarında seferlerini aksamadan tamamlayabilmesi için önlemler artırıldı. Bu kapsamda, 12 bin 803 kilometre demir yolu hattında, takviye ekiplerle kar küreme ve buzlanmayı önleme çalışmaları yapılacak.

TRAFO MERKEZLERİNDEKİ EKİPLER ARTIRILARAK ENERJİ KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kış çalışmaları süresince, demir yolu bakım ekiplerine ek 1500 personel, 623 teknik araçla, kar ve buzlanma olaylarına karşı takviye görevini üstlenecek.

Kritik noktalarda kar küreme araçları, yedek lokomotifler hazır bekletilecek, buzlanmaya karşı solüsyon çalışmaları yapılacak. Sinyalizasyon bakım ekipleri, trafik işletim sisteminde aksama olmaması için 24 saat esasına göre görev yapacak.

Ekipler, donmayı önlemek için makas temizliği ve kontrollerini yapacak. Trafo merkezlerindeki ekiplerin sayısı artırılarak enerji kesintilerinin önüne geçilecek.

Demir yollarında kar küreme için 16 küreme, 65 demir yolu, 48 katener bakım, 73 yol bakım, 71 tamir ve bakım, 350 kara yolu ulaşım-sinyalizasyon bakım aracı, 24 saat sefer yaparak, yollarda biriken karı temizleyecek.