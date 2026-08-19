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Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:26

TCDD'den yeni ihale: 7 ana hatta yemekli vagonlar 2 yıllığına kiralanacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, 7 ana hatta hizmet veren trenlerin yemekli vagonlarının iki yıllığına kiralama yoluyla işletilmesi işi için ihaleye çıkacak.

AA
TCDD’den yeni ihale: 7 ana hatta yemekli vagonlar 2 yıllığına kiralanacak
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Ankara", "Güney", "Van Gölü", "Doğu", "4 Eylül Mavi", "İzmir Mavi" ve "Konya Mavi" ekspreslerinde hizmet veren yemekli vagonların iki yıllığına kiralama yoluyla işletilmesi işi için ihale gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yerli isteklilerden "kapalı zarf usulü" alınacak teklifler, TCDD Taşımacılık AŞ İhale Komisyonu Başkanlığına, 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'a kadar sunulabilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TCDD #İHALE

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TCDD'den yeni ihale: 7 ana hatta yemekli vagonlar 2 yıllığına kiralanacak
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