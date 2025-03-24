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Giriş Tarihi: 24.3.2025 10:57 Son Güncelleme: 24.3.2025 10:58

TCMB 18 yıl sonra ilk kez likidite senedi için ihale açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 18 yıl aranın ardından ilk kez günü vadesi 91 güne kadar olan likidite senetleri ihraç etti. Merkez Bankası böylelikle piyasadaki TL likiditenin çekilmesini amaçlıyor.

TCMB 18 yıl sonra ilk kez likidite senedi için ihale açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cuma günü vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edileceğini duyurdu. Merkez Bankası, son olarak 2007'de uyguladığı likidite ihalesini bugün yeniden açtı.

Buna göre, 50 milyar TL tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı. Yarın valörlü tahvil için teklifler saat 11.00-11.45 arasında alınacak.

Merkez Bankası döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlıyor. Bu uygulamaya son olarak Temmuz 2007'de hayata geçirildi. Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.

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TCMB 18 yıl sonra ilk kez likidite senedi için ihale açtı
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