Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Eylül ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla -320,4 milyar ABD doları olmuştur.

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre %6,9 oranında artışla 428,5 milyar ABD doları olurken, yükümlülükleri %5,3 oranında azalışla 748,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Rezerv varlıklar 18,6 milyar ABD doları artarak 166,1 milyar ABD doları olmuştur.

Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar %2,3 oranında artarak 83,0 milyar ABD doları, Finansal Türevler kalemi %24,0 oranında artarak 3,1 milyar ABD doları ve Diğer Yatırımlar %4,1 oranında artarak 167,1 milyar ABD doları olurken, bankaların yabancı para varlıkları ise %1,1 oranında azalarak 47,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, Portföy yatırımları alt kalemlerinden Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları, bir önceki çeyreğe göre %16,6 oranında azalarak 41,4 milyar ABD doları olmuştur.

Bu dönemde Doğrudan Yatırımlar kalemi %17,8 oranında azalarak 175,2 milyar ABD doları, Portföy Yatırımları %3,3 oranında azalarak 149,5 milyar ABD doları, Finansal Türevler kalemi %41,7 oranında azalarak 4,1 milyar ABD doları olurken, Diğer Yatırımlar ise %1,0 oranında artarak 420,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör