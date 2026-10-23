TCMB açıkladı! Hanehalkının enflasyon beklentileri geriledi: Altın ve gayrimenkule ilgi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ekim ayı Hanehalkı Beklenti Anketi ile Sektörel Enflasyon Beklenti Anketi'ni yayımladı. Buna göre; Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,85 puan azalarak yüzde 43,75 seviyesinde gerçekleşmiştir.

FİYAT DEĞERLENDİRMELERİ

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ''yakıt ve enerji'' ile ''gıda'' olmuştur (**). Yakıt ve enerjiyi, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 38,9 olmuştur.