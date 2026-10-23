TCMB açıkladı! Hanehalkının enflasyon beklentileri geriledi: Altın ve gayrimenkule ilgi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ekim ayı Hanehalkı Beklenti Anketi ile Sektörel Enflasyon Beklenti Anketi'ni yayımladı. Buna göre; Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,85 puan azalarak yüzde 43,75 seviyesinde gerçekleşmiştir.
FİYAT DEĞERLENDİRMELERİ
Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ''yakıt ve enerji'' ile ''gıda'' olmuştur (**). Yakıt ve enerjiyi, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 38,9 olmuştur.
KONUT FİYATI DEĞİŞİM BEKLENTİSİ
Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,33 puan azalarak yüzde 30,36 olmuştur.
DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ
12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,96 TL artarak 56,86 TL olarak gerçekleşmiştir.
YATIRIM TERCİHLERİ
Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3 olmuştur. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 2,0 puan artarak yüzde 35,6 olarak gerçekleşmiştir.
SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2026 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,19 puan artarak yüzde 23,89 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,70 puan azalarak yüzde 31,80 seviyesine, hanehalkı için 1,85 puan azalarak yüzde 43,75 seviyesine gerilemiştir.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,31 puan artarak yüzde 16,56 seviyesinde gerçekleşmiştir.