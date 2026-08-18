TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında reel düşüş! Kiralar ne kadar oldu?

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azalış göstermiştir.

2026 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7 ve 2,2 oranlarında artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,7, 26,6 ve 23,1 oranlarında artış göstermiştir.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde gözlenmiştir.