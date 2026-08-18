TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında reel düşüş! Kiralar ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25,0 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azalmıştır.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azalış göstermiştir.
2026 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7 ve 2,2 oranlarında artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,7, 26,6 ve 23,1 oranlarında artış göstermiştir.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde gözlenmiştir.
YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE)
2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 28,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,6 oranında azalmıştır.
YKKE 2026 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,7 ve 2,2 oranlarında artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 32,4, 28,6 ve 26,3 oranlarında artmıştır.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,0 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde gözlenmiştir.