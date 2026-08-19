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Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:04

TCMB açıkladı: Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı verilerine göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artarak 170,7 milyar dolara çıktı. Vadesine bir yıl veya daha az kalan borçların toplamı ise 239,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

TCMB açıkladı: Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre %2,5 artarak Haziran ayı itibarıyla 170,7 milyar ABD doları olmuştur.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 239,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre %5,0 oranında artarak 74,9 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre %4,3 oranında azalarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı %14,6 oranında artışla 19,9 milyar ABD doları olurken, banka hariç mevduatlar %1,9 oranında azalışla 21,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise %7,5 oranında artarak 25,6 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre %3,6 oranında artarak 72,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, %0,1 oranında azalarak 63,6 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler %43,5 oranında artarak 8,4 milyar ABD dolarına yükselmiştir.

KVDB stoku içerisinde ABD doları, euro ve diğer döviz cinslerinin payı azalırken, Türk lirasının payında artış olmuştur. Buna göre, stokun %34,6'sını ABD doları, %26,5'ini euro, %25,3'ünü Türk lirası ve %13,6'sını diğer döviz cinsleri oluşturmuştur

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,9 milyar dolara düşerken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,2 milyar dolara yükselmiştir

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TCMB

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TCMB açıkladı: Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu belli oldu
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