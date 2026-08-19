TCMB açıkladı: Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre %2,5 artarak Haziran ayı itibarıyla 170,7 milyar ABD doları olmuştur.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 239,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre %5,0 oranında artarak 74,9 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre %4,3 oranında azalarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı %14,6 oranında artışla 19,9 milyar ABD doları olurken, banka hariç mevduatlar %1,9 oranında azalışla 21,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise %7,5 oranında artarak 25,6 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre %3,6 oranında artarak 72,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, %0,1 oranında azalarak 63,6 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler %43,5 oranında artarak 8,4 milyar ABD dolarına yükselmiştir.

KVDB stoku içerisinde ABD doları, euro ve diğer döviz cinslerinin payı azalırken, Türk lirasının payında artış olmuştur. Buna göre, stokun %34,6'sını ABD doları, %26,5'ini euro, %25,3'ünü Türk lirası ve %13,6'sını diğer döviz cinsleri oluşturmuştur

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,9 milyar dolara düşerken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,2 milyar dolara yükselmiştir

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör