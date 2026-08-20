TCMB açıkladı: Türkiye’nin net UYP açığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Haziran ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla -402,6 milyar ABD doları olmuştur. Finansal türev işlemleri, yeni bir kalem olarak yer almaya başlamış ve Haziran 2026 itibarıyla türev sözleşmelerinin net değeri -4,3 milyar $ olmuştur.

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında azalışla 404,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %3,0 oranında artışla 806,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yurt dışı mevduat hareketleri için yapılan revizyon neticesinde, Varlıklar altındaki "Diğer Yatırımlar / Efektif ve Mevduatlar" kalemi, 2026 yılı birinci çeyreği itibarıyla 12,8 milyar $ yukarı yönlü güncellenmiştir.

Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar %3,2 oranında artarak 81,2 milyar ABD doları olurken; Portföy Yatırımları %11,0 oranında azalarak 9,1 milyar ABD doları, Diğer Yatırımlar %2,7 oranında azalarak 163,6 milyar ABD doları olmuştur. Aynı dönemde, bankaların yabancı para varlıkları %7,0 oranında azalarak 49,0 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları da %2,2 oranında azalarak 147,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları alt kalemlerinden Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları, bir önceki çeyreğe göre %14,6 oranında artarak 49,7 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar kalemi %0,6 oranında azalışla 231,5 milyar ABD doları, Portföy Yatırımları %8,8 oranında artarak 154,8 milyar ABD doları, Diğer Yatırımlar ise %2,9 oranında artarak 413,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör