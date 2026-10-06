TCMB Başkan Yardımcısı Karahan açıkladı: Ödemelerde yeni dönem başlıyor

ÖDEMELERDE YENİ HEDEF: DAHA AKILLI SİSTEMLER

İstanbul Fintech Week 2026'nın 6-7 Ekim'deki ana zirve programı başladı. Bex Dijital Cüzdan'ın katkısıyla "Smart, Embedded and Tokenized" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan yaptı.

Karahan, ödemelerin giderek önceden tanımlanmış koşullara göre gerçekleştirilebildiğini, dijital kimlikler ve varlıklarla etkileşime girebildiğini ve daha geniş otomatik süreçlerin parçası haline gelebildiğini söyledi.

Karahan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar boyunca ödemelerdeki temel hedeflerden biri ödemeleri daha hızlı ve daha güvenli hale getirmek oldu. Bu hedefler önemini korurken, bunlara giderek daha da eklenen bir boyut daha var. Ödemeleri daha akıllı hale getirmek. Aslında bu gelişimi anlık ödeme altyapıları etrafında şimdiden görebiliyoruz. Akıllı ödemeler aynı zamanda başka biçimlerde de gelişiyor. Nitekim ödemeler giderek daha çok, önceden tanımlanmış koşullara göre gerçekleştirilebiliyor, dijital kimlikler ve varlıklarla etkileşime girebiliyor ve daha geniş otomatik süreçlerin bir parçası haline gelebiliyor."

YAPAY ZEKA ÖDEMELERİ AJAN TABANLI YAPILARA TAŞIYOR

Ödemeler alanındaki sıradaki gelişmenin yapay zeka kullanımı olduğunu belirten Karahan, bu dönüşümün ödemeleri ajan tabanlı yapılara taşıdığını ifade etti.

Karahan, yapay zekanın ödemelerle bağlantılı süreçlerin koordinasyonunda fırsatlar oluşturduğunu ancak ajan tabanlı ödemelerin beraberinde yeni zorluklar da getirdiğini kaydetti.

Karahan, şöyle konuştu:

"Bu da ödemelerin tarihi yolculuğunu ajan tabanlı ödemelere doğru getiriyor. Yapay zeka elbette bir taraftan ödemelerle bağlantılı süreçleri koordine etmek için fırsatlar yaratıyor. Diğer taraftan ise ajan tabanlı ödemeler konusu zorlukları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla merkez bankaları açısından ödemelerin geleceği, yalnızca yeni teknolojilerin benimsenmesi meselesi değil. Aynı zamanda, daha yüksek düzeyde otomasyonun, altında yer alan parasal yapı ve ödeme altyapısıyla nasıl etkileşime girdiğini anlamayı ve yeniliklerin açık biçimde tanımlanmış yetkiler ve güvenilir mutabakatla birlikte gelişmesini sağlamayı gerektiriyor."

İSTANBUL FİNTECH WEEK 17 BİNDEN FAZLA KATILIMCIYI BULUŞTURDU

Sürdürülebilir Finans, Ödemeler, Finansta Yapay Zeka, Dijital Bankacılık ve Dijital Varlıklar zirvelerinden oluşan programda ana sahne oturumlarının yanı sıra kapalı yuvarlak masa toplantıları da gerçekleştiriliyor.

2019'dan bu yana 60'tan fazla ülkeden 17 bini aşkın katılımcıyı buluşturan İstanbul Fintech Week'te bugüne kadar 630'u aşkın konuşmacı yer aldı.

KPMG Türkiye ve İstanbul Fintech Week işbirliğiyle düzenlenen "Pioneers of Digital Finance 2026" (Dijital Finansın Öncüleri) ödül programı da etkinlik kapsamında gerçekleştiriliyor. Banka ve fintechlerin dijital finans alanındaki yenilikçi çözümlerini ve sektöre katkılarını öne çıkaran programın ödül töreni bugün yapılacak.

İstanbul Fintech Week 7 Ekim'de sona erecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör