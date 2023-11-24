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Giriş Tarihi: 24.11.2023 13:22

TCMB Başkanı İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılacak

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Çarşamba günü İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılacak.

AA
TCMB Başkanı İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’na katılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 29 Kasım'da, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılacak.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, sektörel konuların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Toplantının açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yapacak.

Toplantıda, TCMB Başkanı Erkan'ın da konuşma ve sunum yapması bekleniyor.

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TCMB Başkanı İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılacak
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