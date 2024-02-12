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Giriş Tarihi: 13.2.2024

TCMB Başkanı Karahan bankacılarla buluştu

TCMB Başkanı Karahan bankacılarla buluştu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. TBB'den yapılan açıklamada, Başkan Karahan'ın, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri ile bir araya geldiği bildirildi. Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantının oldukça verimli geçtiği belirtilen açıklamada, "Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur" ifadesi yer aldı. Açıklamada, Karahan ve Çakar'ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade ettikleri aktarıldı.
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TCMB Başkanı Karahan bankacılarla buluştu
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