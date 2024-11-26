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Giriş Tarihi: 26.11.2024 15:05

TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AA
TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

TBB'nin açıklamasına göre, TCMB'nin Ümraniye'deki yerleşkesinde gerçekleşen ve 3 ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler oluşturdu.

Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi.

TCMB Başkanı Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti.

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TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
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