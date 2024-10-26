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Giriş Tarihi: 26.10.2024 12:40 Son Güncelleme: 26.10.2024 12:41

TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin yolunda gittiğini, trendde eğilimin azaldığını söyledi.

TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Washington'da yapılan yıllık toplantıları için gittiği Washington D.C.'de "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum yaptı.

Hizmetler ve yönetilen fiyatların enflasyonda düşüş hızını sınırladığına işaret eden Karahan, geriye dönük endekslemeli kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı ittiğine işaret etti.

Sunumda, öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösterdiğini belirten Karahan, "Firmaların fiyatlandırma davranışları iyileşmeye devam ediyor. Fiyat değişiklikleri daha az olası hale geldi." dedi.

Reel sektörün enflasyon beklentilerinin de iyileştiğini belirten TCMB Başkanı, ekonomik faaliyetin yavaşladığını ve yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğini belirtti.

Karahan, 12 aylık enflasyon beklentilerinin düşmeye devam ettiğine işaret etti.

"Türk lirası mevduatlarının payı artmaya devam ediyor." diyen karahan,"Döviz korumalı hesaplar TL'ye yüksek geçiş oranıyla düşmeye devam ediyor. Kredi oranlarındaki düşüş enflasyon beklentilerinde iyileşme olduğunu gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

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TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor
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