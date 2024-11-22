TCMB Başkanı Karahan İSO toplantısına katılacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi kasım ayı olağan toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ı ağarlayacak.
KARAHAN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEK
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) kasım ayı toplantısı "Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" gündemiyle gerçekleştirilecek.
28 Kasım'daki toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katılacak.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Merkez Bankası Karahan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.