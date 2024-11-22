Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB Başkanı Karahan İSO toplantısına katılacak
Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:06 Son Güncelleme: 22.11.2024 11:07

TCMB Başkanı Karahan İSO toplantısına katılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin kasım ayı toplantısına katılacak.

TCMB Başkanı Karahan İSO toplantısına katılacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi kasım ayı olağan toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ı ağarlayacak.

KARAHAN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEK

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) kasım ayı toplantısı "Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" gündemiyle gerçekleştirilecek.

28 Kasım'daki toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katılacak.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Merkez Bankası Karahan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB Başkanı Karahan İSO toplantısına katılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA