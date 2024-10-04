TCMB Başkanı Karahan: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih arahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Carry trade"in faiz oranı belli olan bir para olduğunu ifade eden Karahan, "Yabancı gelir, yurt dışından dövizini bozdurur, belli bir vadesi vardır. Kazancı aradaki kur hareketine de bağlıdır. Herhangi bir şekilde kur garantisi vermemiz zaten söz konusu değil. Orada görülen faiz yabancının karı olarak düşünülmemeli. Swap bakiyesi hiçbir zaman 20 milyar doları geçmedi. 16 milyar 17 milyar dolar civarında geziyor." diye konuştu.

Rezerv seviyesinin 157 milyar dolar olduğunu, swap bakiyesinin burada küçük rakam olarak kaldığını dile getiren Karahan, cari açığın da bir sonraki ay 15 milyar dolara inmesinin beklendiğini, yıl sonunda 20 milyar doların altında olacağını söyledi. Karahan, cari açığın geçen seneye oranla oldukça düştüğüne işaret ederek, "Ekonominin çevrilmesi için sıcak para ihtiyacı kesinlikle söz konusu değil." dedi.

Merkez Bankasına yapılan atamalara ilişkin soru üzerine Karahan, "Liyakat bizim için her şeyden önemli. Atanan arkadaşlarımızın birçoğu daha önce yöneticilik yapan banka mensupları. Biz atarken kişilerin ne görüşünü ne siyasi eğilimini biliyoruz. Sadece performanslarına göre değerlendiriyoruz." yanıtını verdi.

Karahan, bağımsızlıkla ilgili sorulara da yaptıkları işlerin en güzel işaret olduğuna dikkati çekti. Bugüne kadar ciddi sıkılaşma yaptıklarını, enflasyon görünümüne göre hareket ettiklerini dile getiren Karahan, "Fiyat istikrarı kalıcı refah artışı için oldukça önemli. Bunu sağlamak için de bize verilen kanuni yetki çerçevesinde para politikası araçlarını en doğru şekilde kullanmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM İŞİMİZ ENFLASYON YÜZDE 5'E GİDENE KADAR BİTMEYECEK"

Haziranda dezenflasyon sürecinin başladığını, bundan sonra da ara hedeflere uyumlu olarak enflasyonu düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Karahan, manşet enflasyonun düşmeyi sürdüreceğini dile getirdi. Dönem dönem enflasyon dinamiğini gözden geçirdiklerini anlatan Karahan, "Bizim işimiz enflasyon yüzde 5'e gidene kadar bitmeyecek. Ondan sonra da zaten Merkez Bankalarının görevi fiyat istikrarının devamını sağlamaktır." şeklinde konuştu.

Karahan, Kur Korumalı Mevduatın (KKM) Ağustos 2023'ten bu yana yaklaşık 100 milyar dolar azaldığının altını çizerek, sürecin kademeli olmasının önemine değindi. Bunun için düzenlemeler ve ince ayarlar yaptıklarını anlatan Karahan, "Bugüne kadar da makro finansal istikrarı bozmadan, hatta tam tersine güçlendirerek, bir taraftan rezerv biriktirirken bir taraftan da KKM bakiyesini, bunları doğru oranda Türk lirasına çevirerek gerçekleştirdik." dedi.