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Giriş Tarihi: 29.9.2024 17:07

TCMB Başkanı Karahan TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibinin TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını bildirdi.

AA
TCMB Başkanı Karahan TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

TCMB Başkanı Karahan ve ekibinin TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu, reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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TCMB Başkanı Karahan TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
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