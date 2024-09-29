TCMB Başkanı Karahan TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
TCMB Başkanı Karahan ve ekibinin TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu, reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ve ekibi TOBB Yönetim Kurulu toplantımıza katıldı.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) September 29, 2024
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu. Reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik.
Nazik… pic.twitter.com/q9fyd3X2zt