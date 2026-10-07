TCMB Başkanı Karahan’dan faiz ve enflasyon mesajı: Geri adım yok

ENERJİ FİYATLARI DEZENFLASYONU YAVAŞLATIYOR

Karahan, temel mal enflasyonunun yüzde 19,9'dan yüzde 15,9'a gerilediğini belirterek, zayıf talep koşullarının maliyet artışlarının fiyatlara geçişini sınırladığına işaret etti.

Buna karşın enerji grubunda yıllık fiyat artışının yüzde 46,1 olduğunu belirten Karahan, dezenflasyon sürecindeki ivme kaybının esas olarak jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklandığını söyledi.

Kira artışlarının son aylarda belirgin şekilde yavaşladığını ifade eden Karahan, "Bu gelişme, hizmet enflasyonunda kira kaleminden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor." dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ İÇİN İHTİYATLI DURUŞ MESAJI

Karahan, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrinde enerji fiyatları başta olmak üzere arz yönlü gelişmelerin, talep koşullarının ve beklentilerin belirleyici olacağını söyledi.

İç talepte zayıf seyrin devam ettiğini belirten Karahan, üçüncü çeyrekte perakende satışların büyümesinin yavaşladığını ve kart harcamalarındaki çeyreklik artışın sınırlı kaldığını ifade etti.

"Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor." diyen Karahan, yıl başında öngördükleri enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin henüz sağlanamadığını ve bunun dezenflasyon süreci açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

FONLARDAN ÇIKIŞLAR MEVDUATA YÖNELDİ

Karahan, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren TL mevduata girişlerin hızlandığını söyleyen Karahan, TL mevduatın payının yüzde 61'in üzerine yükseldiğini kaydetti.

Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını belirten Karahan, bu çıkışların büyük bölümünün mevduata yöneldiğini ve TL'nin payının yatırım fonları dahil veya hariç yüzde 61 seviyesinde kaldığını söyledi.

REZERVLER 171 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

TCMB Başkanı Karahan, cari açığın ikinci çeyrekte olumsuz dış koşullara rağmen gerilediğini belirterek jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle enerji fiyatlarının yüksek seyrini sürdürdüğünü söyledi.

Karahan, 27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin savaşın etkisiyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara gerilediğini, 25 Eylül itibarıyla ise 171 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Karahan ayrıca, 27 Şubat sonrası rezervlerdeki gerilemenin 23 milyar dolarlık bölümünün altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını, swap hariç net rezervlerin 25 Eylül itibarıyla 40 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUNU KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı yatırım ortamı için önemli bir ön koşul olduğunu belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Son dönem verileri sıkı para politikasının etkisiyle enflasyon görünümünün iyileştiğini ima ediyor. Bununla birlikte jeopolitik gelişmeler yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Bu nedenle dezenflasyon konusundaki kazanımlarımızın devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör