TCMB Ekim 2026 Anketi: Enflasyon beklentilerinde iyileşme sinyali!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Buna göre; 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,32 iken, bu anket döneminde yüzde 17,94 olarak gerçekleşmiştir.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,70 iken, bu anket döneminde yüzde 23,89 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,32 iken, bu anket döneminde yüzde 17,94 olarak gerçekleşmiştir.