TCMB ekonomistleri döviz alım davranışlarını analiz etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomistlerinin yaptığı analizde, dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat (DDM) ile ilgili başlatılan TL'ye geçiş sürecinin ek bir döviz talebi yaratmadığı gibi, vadesi dolan firmaların nette döviz alıcısı olma ihtimalinin yapılan düzenlemeler sonrasında belirgin oranda düştüğü ortaya çıktı.

TCMB'nin bugün başlattığı "Merkezin Güncesi"nde, "Kur Korumalı Mevduat Sahibi Firmaların Döviz Alım Davranışları" adlı blog yayımlandı.

Analizde, TCMB'nin uyguladığı sıkılaşma sürecinin bir hedefinin de TL'ye olan talebi artırmak olduğu belirtilerek, "TL mevduatın toplam mevduattaki payını artırarak para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda 20 Ağustos'ta yapılan düzenleme, bankalara vadesi gelen kur korumalı mevduat (KKM) ve DDM hesaplarını TL mevduata dönüştürme hedefleri getirdi." denildi.

DDM vadesi dolan hesap sahiplerinin elde ettikleri TL likidite ile spot piyasada döviz talebi oluşturabildiği aktarılan analizde, 1 Mayıs 2023'ten sonra dönüşüm vadesi gelen firmaların vadenin dolduğu hafta içerisinde spot piyasada gerçekleştirdikleri döviz alım ve satım işlemlerinin incelendiği, 1 Mayıs-21 Kasım 2023'teki herhangi bir haftada DDM vadesi dolan 28 bin 472 firma için vadesi dolan hesaplara ait mevduat tutarları ve döviz alım-satım işlemleri birleştirilerek haftalık bir veri seti oluşturulduğu bildirildi.

Analiz kapsamındaki firmaların yaklaşık yüzde 30'unun dönüşüm vadesinde nette döviz alıcısı iken, bu oranın 20 Ağustos 2023 tarihli düzenleme sonrası belirgin şekilde düşüş gösterdiği kaydedilen analizde, "Düzenlemenin döviz talebi üzerindeki olumlu etkisi eylül sonrası dönemde de devam ediyor ve daha az oranda firmanın vade sonunda nette döviz alıcısı olduğu görülüyor. Aynı örneklemdeki firmaların yaklaşık yüzde 8'inin ise vade sonu gelen DDM hesabının olmadığı haftalarda nette döviz alıcısı olduğu görülüyor." denildi.