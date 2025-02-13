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Giriş Tarihi: 13.2.2025 16:43

TCMB ile Pakistan Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

AA
TCMB ile Pakistan Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı. TCMB'den konuyla ilgili açıklama geldi.

TCMB açıklamasında, "TCMB ve Pakistan Merkez Bankası arasında 13 Şubat 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.

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TCMB ile Pakistan Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı
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