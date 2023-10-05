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Giriş Tarihi: 5.10.2023 14:22 Son Güncelleme: 5.10.2023 14:25

Merkez Bankası'nın kararı ihracatçıları memnun etti

TCMB reeskont kredilerinde ihracatçının finansman maliyetini 15 puan azaltıp, KOBİ'lerin ihracat kredisi limitini artırdı. Karar sonrası İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası uygularken, seçici kredi mekanizmasıyla üretim ve ihracatı desteklemesi memnuniyet verici. Bundan sonra da fiyat istikrarı için çalışırken; üretim, ihracat ve istihdamı da içeren eş zamanlı mücadeleden vazgeçmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

İHA
Merkez Bankası’nın kararı ihracatçıları memnun etti

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın reeskont kredisi kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İhracatçı şirketlerin kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım atıldı. Ekonomi yönetimi politika setinde 'eşgüdümlü ince ayar' yapmaya devam ediyor" dedi. Avdagiç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, TCMB'nin reeskont kredilerinde ihracatçının finansman maliyetini 15 puan azaltıp, KOBİ'lerin ihracat kredisi limitini artırdığını hatırlattı.

Avdagiç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası uygularken, seçici kredi mekanizmasıyla üretim ve ihracatı desteklemesi memnuniyet verici. Bundan sonra da fiyat istikrarı için çalışırken; üretim, ihracat ve istihdamı da içeren eş zamanlı mücadeleden vazgeçmemeliyiz."

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Merkez Bankası'nın kararı ihracatçıları memnun etti
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