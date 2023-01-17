TCMB kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, kasımda 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 19,6 artarak 145,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,1 artışla 60,7 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,5 yükselişle 52,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, kasım ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 azalışla 10,5 milyar dolara indi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 25,7 yükselerek 19,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 22,1 artarak 19,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 25,6 artışla 11,9 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 sonuna göre yüzde 20,0 artarak 46,6 milyar dolara yükseldi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 85,3 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 sonuna göre yüzde 24,3 artarak 27,6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 16,4 yükselerek 85,3 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 18,6 artışla 75,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 20,6 yükselerek 69,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, kasım sonu itibarıyla 565 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 133 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stoku kasım sonu itibarıyla yüzde 45,5'i dolar, yüzde 26,3'ü avro, yüzde 9,3'ü TL ve yüzde 18,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kasım sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 189,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,0 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,5, Merkez Bankası'nın yüzde 17,2 ve özel sektörün yüzde 62,3 paya sahip olduğu görüldü.