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Giriş Tarihi: 11.9.2023 10:19

TCMB ödemeler dengesi verilerini açıkladı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 717 milyon dolarlık fazla oluştu.

AA
TCMB ödemeler dengesi verilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 10 milyar 477 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 999 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kaleminde sırasıyla, 903 milyon dolar ve 85 milyon dolar net çıkış kaydetti.

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TCMB ödemeler dengesi verilerini açıkladı
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