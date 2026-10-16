TCMB rakamlarla açıkladı: Eylül’de konut fiyatlarında reel düşüş!

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,7 oranında azalış göstermiştir.



2026 yılı Eylül ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,0, 0,1 ve 1,0 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,8, 22,0 ve 21,0 oranlarında artış göstermiştir.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 26,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,3 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir.