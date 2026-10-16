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Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:21 Son Güncelleme: 16.10.2026 10:22

TCMB rakamlarla açıkladı: Eylül'de konut fiyatlarında reel düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 22,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,7 oranında azalmıştır.

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TCMB rakamlarla açıkladı: Eylül’de konut fiyatlarında reel düşüş!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 22,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,7 oranında azalmıştır.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 239,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,7 oranında azalış göstermiştir.


2026 yılı Eylül ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,0, 0,1 ve 1,0 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,8, 22,0 ve 21,0 oranlarında artış göstermiştir.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 26,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,3 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE)

2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,4 oranında azalmıştır.

YKKE 2026 yılı Eylül ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,5, 0,6 ve 1,1 oranlarında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 35,5, 25,1 ve 23,7 oranlarında artmıştır.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #KONUT FİYAT ENDEKSİ #KONUT FİYATLARI #TCMB

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TCMB rakamlarla açıkladı: Eylül'de konut fiyatlarında reel düşüş!
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