Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ekim ayı Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 21,1 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 6,6 oranında azalmıştır.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarak 240,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,6 oranında azalış göstermiştir.
2026 yılı Ekim ayında, İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1 ve 1,6 oranlarında artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 24,8, 22,7 ve 17,9 oranlarında artış göstermiştir.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ekim 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 24,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 13,0 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir.
YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE)
2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 4,1 oranında azalmıştır.
YKKE 2026 yılı Ekim ayında, İstanbul ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,5 ve 1,3 oranlarında azalış, Ankara'da ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 31,0, 26,6 ve 20,0 oranlarında artmıştır.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Ekim 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,0 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,2 ile Adana, Mersin bölgesinde gözlenmiştir.