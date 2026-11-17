Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ekim ayı Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 21,1 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 6,6 oranında azalmıştır.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarak 240,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,6 oranında azalış göstermiştir.