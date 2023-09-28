Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB, reeskont faiz oranlarını yükseltti
Giriş Tarihi: 28.9.2023 08:55 Son Güncelleme: 28.9.2023 09:00

TCMB, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 500 baz puan yükseltti.

TCMB, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 500 baz puan yükseltmesine ilişkin konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edildi.

1 Eylül 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 25,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 26,75 olarak uygulanıyordu.

Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB, reeskont faiz oranlarını yükseltti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA