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Giriş Tarihi: 2.11.2023 16:13 Son Güncelleme: 2.11.2023 16:14

TCMB yeşil tahvil ihraç bilgilerini yayımladı

Yurt içi ve dışı piyasalarda ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ÇSY) tahvillere ilişkin veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında haftalık frekansta kamuoyu ile paylaşılmakta olan Menkul Kıymet İstatistikleri'ne 2 yeni tablo olarak eklendi.

AA
TCMB yeşil tahvil ihraç bilgilerini yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi ve dışı piyasalarda ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvil ihraçlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, menkul kıymetler istatistiklerinde yapılan geliştirme ile uluslararası düzeyde önemi ve kullanımı giderek yaygınlaşan çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvillerin Türkiye'deki gelişimine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

27 Ekim 2023 itibarıyla yurt içi yerleşikler tarafından yurt içinde ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvillerin büyüklüğü 4 milyar 350 milyon TL tutarında bulunuyor.

Yurt dışında ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvillerin büyüklüğü 9,7 milyar dolar olurken, bu tahvillerin 2 milyar doları firmalar, 5,2 milyar doları bankalar, 2,5 milyar doları da Hazine tarafından ihraç edildi.

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TCMB yeşil tahvil ihraç bilgilerini yayımladı
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