TCMB’den tasfiye edilen fonlar için kritik analiz: 116 milyar TL’lik yatırım mercek altında

3 BİN ŞİRKETİN FONLARDA 116 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI VAR

TCMB'nin çalışmasına göre, 15 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 3 bin reel sektör firmasının tasfiye kapsamındaki fonlarda toplam 116 milyar liralık yatırımı bulunuyor. Bu tutarın 57 milyar liralık bölümü para piyasası fonlarında yer alırken, kalan kısmı hisse senedi fonları ve diğer fon türlerinde bulunuyor.

Böylece şirketlerin söz konusu fonlardaki yatırımlarının yaklaşık yarısının para piyasası fonlarında toplandığı görülüyor. Firmaların sektörel dağılımında ise belirgin bir yoğunlaşma bulunmuyor.