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Giriş Tarihi: 20.10.2023 08:53 Son Güncelleme: 20.10.2023 08:54

TCMB'den yeni faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen yeni faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verildi.

AA
TCMB’den yeni faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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TCMB'den yeni faaliyet izni
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