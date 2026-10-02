TCMB’nin banka anketinde dikkat çeken sonuç: Kredi talebinde artış hızlandı, gevşeme başlayacak

İŞLETMELERİN KREDİ TALEBİ ARTTI

2026 yılının üçüncü çeyreğinde KOBİ ve büyük işletmelerin kredi talebindeki artış güçlenerek devam etti. Kısa ve uzun vadeli krediler ile TL ve yabancı para kredilere yönelik talepte de artış hız kazandı.

İşletme kredisi talebini artıran başlıca unsurlar, borçların yeniden yapılandırılması, stok artırımı ve işletme sermayesi ihtiyacı oldu.

Konut ve taşıt kredilerinde ise talepteki azalış devam etti. Diğer bireysel kredilerde görülen sınırlı düşüş yerini sınırlı artışa bıraktı. Konut kredilerinde alternatif finansman kullanımı, taşıt kredilerinde ise taşıt piyasasına ilişkin beklentiler ve alternatif finansman seçenekleri talebi azaltan başlıca faktörler olarak öne çıktı. Diğer bireysel kredilerde tüketici güveni talebi artırıcı yönde etkiledi.