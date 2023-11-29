TDV’den depremde hayatını kaybedenler 13 bin fidan dikimi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliğinde, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anısına Kahramanmaraş'ta 12 bin 659 fidan toprakla buluştu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "1 İyilik 1 Fidan" projesi kapsamında DİTİB tarafından, TDV'ye emanet edilen 27 bin fidanın temsili töreni, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Çınarlı bölgesinde yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan fidan dikim töreninde bir konuşma yapan Kahramanmaraş İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdurrahman Kotan, Hz. Muhammed'in "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin." hadisini hatırlattı.

Temiz ve yeşil bir çevreyle sağlıklı bir yaşam için de orman alanlarının çokluğunun gerekli olduğunu belirten Kotan, "Bu bölgede dikilen 27 bin fidanın 12 bin 659'u deprem şehitleri anısına dikildi. Bağışçılarımız bu fidanları Kahramanmaraş'ta yaşayan gönüllülerimize emanet ediyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bugüne kadar 680 bin 695 fidanın dikildiği, devam eden proje kapsamında ise yıl sonuna kadar 800 bin fidanın dikiminin gerçekleştirileceği bildirildi.